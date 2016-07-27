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«Бешеные» Кошки

На железнодорожной станции Погрузная у села Кошки с 16 января установлен карантин. Там обнаружено бешенство. По постановлению областного правительства, ограничения будут действовать три месяца – до 16 марта. До этого времени в селе нельзя проводить выставки кошек и собак и вывозить животных за пределы населенного пункта.

 

Теги: село кошки, бешенство, карантин

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