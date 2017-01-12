Главное за сегодня: 
За окном: +5, завтра: +5
 17 января 2017, 17:15 
Рейтинг: 0 
В Тольятти перекроют дороги на Волгу

Сотрудники полиции и ДПС 18-19 января перекроют дороги на набережные шестого и восьмого кварталов, итальянский пляж, Волжский замок и выход к Волге в Комсомольском районе Тольятти. Это должно предотвратить массовые купание тольяттинцев в прорубях на Крещение.

Представители церкви просят горожан правильно воспринимать православные каноны, а не делать из этого новомодную традицию, связанную с возможностью существенного ухудшения здоровья. Всех православных на Крещение ждут городские храмы.

В Тольятти будет работать одна официальная купель – в парке Сахарова. Пройти бесплатно смогут дети до 14 лет, взрослые  заплатят организационный сбор - 100 рублей.

 

Теги: крещение, прорубь

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios