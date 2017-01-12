17 января 2017, 17:15

В Тольятти перекроют дороги на Волгу

Сотрудники полиции и ДПС 18-19 января перекроют дороги на набережные шестого и восьмого кварталов, итальянский пляж, Волжский замок и выход к Волге в Комсомольском районе Тольятти. Это должно предотвратить массовые купание тольяттинцев в прорубях на Крещение.

Представители церкви просят горожан правильно воспринимать православные каноны, а не делать из этого новомодную традицию, связанную с возможностью существенного ухудшения здоровья. Всех православных на Крещение ждут городские храмы.

В Тольятти будет работать одна официальная купель – в парке Сахарова. Пройти бесплатно смогут дети до 14 лет, взрослые заплатят организационный сбор - 100 рублей.

Теги: крещение, прорубь

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