В Тольятти перекроют дороги на Волгу
Сотрудники полиции и ДПС 18-19 января перекроют дороги на набережные шестого и восьмого кварталов, итальянский пляж, Волжский замок и выход к Волге в Комсомольском районе Тольятти. Это должно предотвратить массовые купание тольяттинцев в прорубях на Крещение.
Представители церкви просят горожан правильно воспринимать православные каноны, а не делать из этого новомодную традицию, связанную с возможностью существенного ухудшения здоровья. Всех православных на Крещение ждут городские храмы.
В Тольятти будет работать одна официальная купель – в парке Сахарова. Пройти бесплатно смогут дети до 14 лет, взрослые заплатят организационный сбор - 100 рублей.
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