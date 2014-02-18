Главное за сегодня: 
За окном: -9, завтра: -12
 Вчера, 17:33 
Рейтинг: 0 
Самарцы смогут увидеть самый яркий астероид

Как сообщает паблик "АстроСамара", самарцы смогут полюбоваться астероидом Веста 18 января ближе к ночи. По словам астрономов, Веста — единственный астероид, который в ясную ночь виден невооруженным глазом. Его блеск 18 января достигнет +6,2 звездной величины. Сейчас Веста находится в созвездии Рака.

Расстояние между небесным телом и Землей составляет около 229 млн километров.

 

Теги: астролономия, астероид

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios