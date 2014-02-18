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Самарцы смогут увидеть самый яркий астероид
Самарцы смогут увидеть самый яркий астероид
Как сообщает паблик "АстроСамара", самарцы смогут полюбоваться астероидом Веста 18 января ближе к ночи. По словам астрономов, Веста — единственный астероид, который в ясную ночь виден невооруженным глазом. Его блеск 18 января достигнет +6,2 звездной величины. Сейчас Веста находится в созвездии Рака.
Расстояние между небесным телом и Землей составляет около 229 млн километров.
Теги: астролономия, астероид
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