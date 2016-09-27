ТоАз требует с «Укрхимтрансаммиака» 11,5 млн долларов
ОАО «Тольяттиазот» направил официальную претензию Украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». С 23 декабря 2016 г. остановлен транзит аммиака по украинскому участку магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».
ТоАз считает, что «Укрхимтрансаммиак» незаконно отказывается выполнять обязательства по договору от 2007 г. и «продолжает противоправно навязывать ТоАЗ подписание нового Дополнительного соглашения к Контракту, которым устанавливается ничем не обоснованный новый повышенный транзитный тариф, в качестве обязательного условия возобновления транзита».
В претензии, сообщает пресс-служба предприятия, ТоАз требует:
1) незамедлительно возобновить транзит аммиака и выполненить «обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 г. 130 тыс. тонн жидкого аммиака»;
2) возместить ТоАзу причиненные убытки за невыполнение обязательств по Контракту за период с 1 по 13 января 2017 г. в размере 11,5 млн долларов США (эту сумму ТоАз называет неокончательной, оставляя за собой право ее увеличить).
В декабре 2016 г. ТоАз уведомил «Укрхимтрансаммиак» «об объемах аммиака, планируемых к транспортировке по аммиакопроводу в январе 2017 г., а также предоставил месячный график подачи судов с указанием всей необходимой для их загрузки информацией». «Укрхимтрансаммиак», говорится в сообщении ТоАза, 28 декабря подтвердил готовность принять 130 тыс. т аммиака, но выдвинул условие – возобновление транспортировки только после подписания допсоглашения с новыми тарифами.
ТоАз «намерен использовать все существующие правовые и законные методы для защиты своих законных прав и интересов», пишет пресс-служба предприятия. Но «надеется, что текущие недоразумения во взаимоотношениях ТоАз и Укрхимтрансаммиак будут преодолены» и предприятия вновь будут сотрудничать.
Теги: тоаз, Укрхимтрансаммиак, претензия
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
13 января 2017, 12:39
Решение о вознаграждении совета директоров «Тольяттиазота» примут позже
Комментариев: 0
|Совет директоров ТоАЗа вознаградил себя
12 января 2017, 12:31
|ТоАЗ перестал поставлять аммиак по территории Украины
27 декабря 2016, 09:47
|Чистая прибыль ТоАза уменьшилась в 10 раз
14 ноября 2016, 15:59
|Миноритарий обострился
27 сентября 2016, 13:36
|Самарский речпорт в третий раз подтвердил намерение увеличить уставный капитал
16 января 2017, 15:20
|Пассажиропоток в самарском "Курумоче" снизился на 5%
16 января 2017, 13:26
|Самарские коммунальные сети призывают платить за воду и канализацию в полном объеме
13 января 2017, 15:39
|Больше возможностей с автоплатежом
13 января 2017, 14:32
|Решение о вознаграждении совета директоров «Тольяттиазота» примут позже
13 января 2017, 12:39