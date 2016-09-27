Вчера, 11:17

ТоАз требует с «Укрхимтрансаммиака» 11,5 млн долларов

ОАО «Тольяттиазот» направил официальную претензию Украинскому госпредприятию «Укрхимтрансаммиак». С 23 декабря 2016 г. остановлен транзит аммиака по украинскому участку магистрального аммиакопровода «Тольятти-Одесса».

ТоАз считает, что «Укрхимтрансаммиак» незаконно отказывается выполнять обязательства по договору от 2007 г. и «продолжает противоправно навязывать ТоАЗ подписание нового Дополнительного соглашения к Контракту, которым устанавливается ничем не обоснованный новый повышенный транзитный тариф, в качестве обязательного условия возобновления транзита».

В претензии, сообщает пресс-служба предприятия, ТоАз требует:

1) незамедлительно возобновить транзит аммиака и выполненить «обязательства в натуре по транспортировке согласованных на январь 2017 г. 130 тыс. тонн жидкого аммиака»;

2) возместить ТоАзу причиненные убытки за невыполнение обязательств по Контракту за период с 1 по 13 января 2017 г. в размере 11,5 млн долларов США (эту сумму ТоАз называет неокончательной, оставляя за собой право ее увеличить).

В декабре 2016 г. ТоАз уведомил «Укрхимтрансаммиак» «об объемах аммиака, планируемых к транспортировке по аммиакопроводу в январе 2017 г., а также предоставил месячный график подачи судов с указанием всей необходимой для их загрузки информацией». «Укрхимтрансаммиак», говорится в сообщении ТоАза, 28 декабря подтвердил готовность принять 130 тыс. т аммиака, но выдвинул условие – возобновление транспортировки только после подписания допсоглашения с новыми тарифами.

ТоАз «намерен использовать все существующие правовые и законные методы для защиты своих законных прав и интересов», пишет пресс-служба предприятия. Но «надеется, что текущие недоразумения во взаимоотношениях ТоАз и Укрхимтрансаммиак будут преодолены» и предприятия вновь будут сотрудничать.

Теги: тоаз, Укрхимтрансаммиак, претензия

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.