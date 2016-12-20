Отрадный получил 5 квартир для детей-сирот от СОФЖИ
Самарский областной Фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ) построил два многоквартирных 5-этажных дома в Отрадном. Муниципалитету передали 104 квартиры общей площадью 5420,9 кв. м.
5 квартир с чистовой отделкой будут переданы детям-сиротам, остальные предназначены для переселенцев из аварийного жилищного фонда.
В октябре СОФЖИ обещал сдать в Отрадном до конца 2016 г. 5564,87 кв. м нового жилья с чистовой отделкой в 70-квартирном и 40-квартирном домах.
Всего с 2014 г. Фонд передал городам области 778 квартир общей площадью свыше 32,5 тыс. квадратных метров.
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10 января 2017, 17:15
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