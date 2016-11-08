В Художественном музее откроется выставка итальянского фотографа
Выставка Леонардо Бенчини "По ту сторону смыслов" откроется 18 января в самарском областном художественном музее.
Экспозиция состоит из четырех серий фотографий, над которыми автор работал во время своих путешествий по Германии, России, США, Норвегии, Литве, Армении, Объединенным Арабским Эмиратам.
В серии «Acque» («Воды») в центре внимания фотографа хроматические вариации и отражение пресной воды.Серия «Molchanie» («Молчание») раскрывает тему безмолвия природы, а серия «MetropolitAngst» («Тревога мегаполиса») демонстрирует урбанистический мир. В «Утраченном оракуле» автор экспериментирует с языком абстрактной фотографии.
Открытие выставки - 18 января в 17:00. Вход на открытие - 50 рублей.
В остальные дни стоимость билетов: 100 рублей для школьников и пенсионеров, 150 рублей – полный.
Выставка будет работать до 29 января.
Теги: художественный музей
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5 января 2017, 09:48
Завтра – «Вечер с шотландским акцентом»
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