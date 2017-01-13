Вчера, 10:33

В Самарской области усилят меры безопасности с 25 мая по 25 июля 2018 г.

В Самарской области, как и в других 10 субъектах, где будет проходить чемпионат мира по футболу в 2018 г., планируется ввести усиленные меры безопасности на 2 месяца – с 25 мая по 25 июля 2018 г. Об этом говорится в проекте указа президента России.

Те же меры будут приняты и в этом году - с 1 июня по 12 июля в четырех городах, где пройдет Кубок конфедераций FIFA 2017 – в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Планируется определить «запретные зоны и зоны ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее, в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности».

Граждан и транспортные средства будут допускать в контролируемые зоны после досмотра.

Границы контролируемых зон предлагается обозначить «хорошо видимыми знаками», которые установят «на территории, зданиях, сооружениях, объектах»

Граждане России, которые могут приехать в один из городов во время действия усиленных мер безопасности, должны встать на учет не позже чем через 3 дня. Исключения предлагается сделать для тех, кто приедет отдыхать в гостиницы и т.д. или лечиться в санаториях или больницах.

С 1 июня по 17 июля 2018 г. предлагается запретить въезд на территорию Самары, а также Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сочи автобусов. Исключение планируется сделать для регулярных автобусов и автобусов, оснащенных аппаратурой спутниковой навигации, «владельцы которых направили в АНО «Транспортная диреция-2018» уведомления о планируемом въезде указанных автобусов на территорию названных городов».

В дни проведения спортивных мероприятий предлагается запретить перевозку граждан России и иностранных государств по туристическим и экскурсионным маршрутам на всех видах транспорта.

Собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований в период действия усиленных мер безопасности, проводиться могут. Но «в местах и (или) по маршрутам движения…, определяемых соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими территориальными органами МВД России и соответствующими территориальными органами ФСБ России».

В Самаре и остальных 10 городах с 25 мая по 25 июля 2018 г. планируется запретить продажу гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, боеприпасов и спецсредств. А также продажу взрывчатых и ядовитых веществ. Запрещено будет и перевозить источники ионизирующего излучения, радиационные, химически опасные, биологические (бактериологические), токсичные и взрывчатые вещества.

В период введения усиленных мер предлагается приостановить или ограничить деятельность опасных производств, где используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества.

МВД России должно обеспечить «усиленный режим охраны общественного порядка в местах пребывания спортсменов, на спортивных объектах и, по решению оперативного штаба, на иных объектах и территориях». А Росгвардия – организовать внеплановые проверки юрлиц, продающих оружие и боеприпасы.

Органам госвласти в городах, где будет введен режим усиленных мер безопасности, рекомендуется «ввести запрет на розничную продажу и употребление алкогольной продукции, реализуемой при оказании услуг общественного питания в местах оказания таких услуг в стеклянной таре, накануне дня проведения матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года и в день их проведения».

Теги: чемпионат мира по футболу в 2018 г., Самара, усиленные меры безопасности

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.