Вчера, 09:52

Водка в Самаре подорожала

По данным Самарастата, на прошлой неделе на 4% подорожали свежие огурцы и помидоры, их средняя стоимость за кг составила 182 и 172 рубля соответственно. Также на 2% подорожала водка (540 руб/л).

Подешевели на 1% лук (21 руб./кг) и вареная колбаса (385 руб./кг). На 2% - картошка (19,9 руб./кг).

Стоимость автомобильного топлива с 9 по 15 января не изменилась.

Теги: самарастат, цены

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.