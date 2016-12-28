Вчера, 09:52
Водка в Самаре подорожала
Водка в Самаре подорожала
По данным Самарастата, на прошлой неделе на 4% подорожали свежие огурцы и помидоры, их средняя стоимость за кг составила 182 и 172 рубля соответственно. Также на 2% подорожала водка (540 руб/л).
Подешевели на 1% лук (21 руб./кг) и вареная колбаса (385 руб./кг). На 2% - картошка (19,9 руб./кг).
Стоимость автомобильного топлива с 9 по 15 января не изменилась.
Теги: самарастат, цены
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