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В Самаре эпидемия гриппа

Как сообщает самарское управление Роспотребнадзора, с 9 по 15 января в области зарегистрировано 12 877 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7436 случаев.

Эпидемические пороги превышены по региону на 10,7% и на 27,6% по Самаре. В областной столице самая высокая заболеваемость регистрируется  среди подростков 15 лет. Эпидемический порог для этой категории граждан превышен на 30,4%.

У граждан преимущественно  диагностируют вирус гриппа типа А (H3N2).

Теги: орви, грипп

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