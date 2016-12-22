В Самаре эпидемия гриппа
Как сообщает самарское управление Роспотребнадзора, с 9 по 15 января в области зарегистрировано 12 877 случаев ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 7436 случаев.
Эпидемические пороги превышены по региону на 10,7% и на 27,6% по Самаре. В областной столице самая высокая заболеваемость регистрируется среди подростков 15 лет. Эпидемический порог для этой категории граждан превышен на 30,4%.
У граждан преимущественно диагностируют вирус гриппа типа А (H3N2).
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