МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания
В Самаре планируется оборудовать 7 мест на Волге для купания на Крещение, в ночь с 18 на 19 января:
1. в районе ул. Полевой;
2. в районе ул. Некрасовской;
3. в районе ул. Первомайской;
4. ул. Советской Армии;
5. в районе 9-ой просеки;
6. в районе бассейна ЦСКА ВВС;
7. в районе пляжа п. Красная Глинка
Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области. В Тольятти, Новокуйбышевске, Октябрьске и Чапаевске – по одной. В Октябрьске оборудуют купель при Смоленском храме, в Чапаевске – при Казанском храме.
Где будут оборудованы купели в муниципальных районах Самарской области, можно посмотреть по ссылке
12 января МЧС сообщила, что в Самаре официальных мест для крещенского купания в этом году не будет - из-за неравномерного льда на Волге.
Теги: крещение, купель, мчс, самара, тольятти
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