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МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания

В Самаре планируется оборудовать  7 мест на Волге для купания на Крещение, в ночь с 18 на 19 января:

1. в районе ул. Полевой;

2. в районе ул. Некрасовской;

3. в районе ул. Первомайской;

4. ул. Советской Армии;

5. в районе 9-ой просеки;

6. в районе бассейна ЦСКА ВВС;

7. в районе пляжа п. Красная Глинка

 Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области. В Тольятти, Новокуйбышевске, Октябрьске и Чапаевске – по одной. В Октябрьске оборудуют купель при Смоленском храме, в Чапаевске – при Казанском храме.

Где будут оборудованы купели в муниципальных районах Самарской области, можно посмотреть по ссылке 

12 января МЧС сообщила, что в Самаре официальных мест для крещенского купания в этом году не будет - из-за неравномерного льда на Волге. 

Теги: крещение, купель, мчс, самара, тольятти

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