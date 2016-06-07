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Виновному в гибели работника «Тольяттикаучука дали 2,5 года условно

Суд условно лишил свободы на 2,5 года виновного во взрыве на ООО «Тольяттикаучук» в сентябре 2015 г. С испытательным сроком на 2,5 года. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Самарской области.

Начальник установки выделения изобутан-изобутиленовой фракции ООО «Тольяттикаучук» Алексей Леоненков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, во взрывоопасных цехах, повлекшее по неосторожности смерть человека).

13 сентября 2015 г. двое рабочих находились в операторной факельной установки ООО «Тольяттикаучук». Из-за «попадания паров изобутан-изобутиленовой фракции в операторную.. в ней создалась взрывоопасная концентрация паровоздушной смеси». А Леоненков не остановил под свою ответственность работу оборудования. Поэтому пламя от факельного ствола спровоцировало взрыв, от которого разрушилась операторная факельной установки.

«Один из рабочих скончался на месте происшествия от полученных повреждений, а другому причинен вред здоровью средней тяжести» http://samara.ru/read/96316.

Теги: Тольяттикаучук, взрыв, сентбярь 2015 г., приговор

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