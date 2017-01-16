16 января 2017, 16:56

236 млн рублей выплатит Тольятти за нерентабельные маршруты

В этом году муниципальным перевозчикам Тольятти - ТТУ и ТПАТП-3 выплатят из городского бюджета 236 млн рублей компенсаций за нерентабельные маршруты общественного транспорта (в 2016 г. - 246 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Себестоимость проезда одного человека на тольяттинских автобусах - 32 рубля, троллейбусах – 47,5.

Но в конце прошлого года мэрия решила сохранить на 2017 г. тарифы на проезд в общественном транспорте на уровне 2016 г. - 23 рубля по безналичному расчету и 25 рублей при оплате наличными.

Информацию или жалобу по работе городского и коммерческого транспорта можно оставить на автоответчике департамента дорожного хозяйства и транспорта, который работает круглосуточно:(8482) 54-46-60. В дневное время с 8:00 до 17:00 по телефону: (8482) 54-47-44 специалист департамента ответит на вопросы, оформит претензию и разъяснит схему движения интересующего транспортного маршрута.

Теги: ТТУ и ТПАТП-3, Тольятти, проезд, общественный транспорт

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