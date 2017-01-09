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Самарской области дали еще один праздник

В Самарской области будут отмечать День отца. В первую субботу ноября. Постановление об установлении нового праздника губернатор подписал сегодня.

В областном правительстве уверены, что новый праздник повысит «роль отцовства наряду с материнством в обществе» и укрепит ценность института семьи.

В этом году День отца будут отмечать вместе с другим праздником – Днем народного единства, 4 ноября.

В последний раз Самарской области прибавили 6 праздников в 2014 г. :

День Самарской губернии – 13 января (1 января по старому стилю в 1851 г. создана Самарская губерния);

День памяти сотрудников органов внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей, - 10 февраля (в этот день в 1999 г. во время пожара в здании ГУВД Самарской области погибли милиционеры);

День открытия губернского земского собрания – 12 марта ( 28 февраля по старому стилю в 1865 г. в Самаре открылось губернское земское собрание);

День Самарского знамени – 18 мая (6 мая по старому стилю в память о передаче жителями Самары Самарского знамени болгарским ополченцам во время русско – турецкой войны, которое произошло в 1877 г.);

День особо охраняемых природных территорий в Самарской области – 19 августа (решением Совета Народных Комиссаров РСФСР в этот день в 1927 г. утверждено решение о создании Жигулевского заповедника);

День самарской символики – 17 июля (5 июля по старому стилю в 1878 г. утвержден герб Самарской губернии);

День народов и национальных культур Самарского края – 12 сентября (в этот день в 2001 г. создано Самарское областное государственное культурно-просветительное учреждение «Дом дружбы народов»);

День Парада Памяти - 7 ноября (в память о военном параде в городе Куйбышеве 7 ноября 1941 г.).

Теги: день отца, самарская область, 4 ноября

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