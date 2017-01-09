ГИБДД Самарской области получит 50 автомобилей
ГИБДД Самарской области получит 50 автомобилей марок Toyota Camry, Scoda Oktavia, Lada Vesta и Lada Granta.
Все автомобили оснащены системой видеорегистрации с тремя камерами, которые могут непрерывно снимать спереди, внутри и сзади автомашины, приборами фото- и видеофиксации административных правонарушений, а также усиленными форсированными двигателями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области
Транспорт будет использоваться для обеспечения безопасности дорожного движения при сопровождении «объектов государственной охраны», а также в дежурствах на дорогах области.
Теги: ГИБДД, Самарская область, автомобили
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