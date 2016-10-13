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Самарский речпорт в третий раз подтвердил намерение увеличить уставный капитал

Совет директоров АО «Самарский речной порт» принял очередное решение об увеличении уставного капитала компании через размещение дополнительного выпуска акций.

В сентябре 2015 г. речпорт начал размещать 6000 своих акций по 500 рублей за каждую. 25 октября 2016 г. отчитался о том, что выпуск допэмиссии не состоялся.

В августе прошлого года речпорт объявил об увеличении своего уставного капитала на 31,862 млн рублей. 63 724 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Акции должна была выкупить Самарская область в лице областного минимущества.

Планировалось, что акции речпорта минимущества оплатит деньгами (3 млн рублей) и имуществом порта на 28, 862 млн рублей. Это 5 объектов, расположенных по адресу Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт:

1. Грузовая причальная набережная, протяженность 503 м,

2. Эстакада железобетонная на центральном грузовом участке, площадь застройки – 1955 кв. м.

3. Причал фекалий, площадь – 322,6 кв. м

4. Насосная станция центрального грузового участка, объем – 865 куб. м,

5. Откосная набережная центрального грузового участка, протяженность – 160 м.

24 ноября 2016 г. совет директоров, а следом и акционеры приняли новое решение – о дополнительном выпуске 33 477 акций по 500 рублей каждая. И увеличении уставного капитала на вдвое меньшую сумму, чем планировалось летом – на 16 млн 738 тыс. 500 рублей. Условия оплаты акций изменились. Теперь они стали неденежными. Изменился и перечень объектов, которыми минимущества должен расплатиться за покупку акций:

1. Внутренние дороги и покрытия площадок, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

2. Подъездная дорога грузовых причалов, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

3. Подкрановые тыловые и прикордонные пути центрального грузового участка, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

4. Ограждение порта, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт;

5. Контейнерная площадка центрального грузового участка, расположенная по адресу: Самарская область, г. Самара, Самарский р-н, стрелка рек Волги и Самары, речной порт.

То же самое решение совет директоров вынес еще раз 9 декабря. И продублировал сегодня, 16 января 2017 г.

Уставный капитал АО «Порт Самара» - 36,338 млн рублей, разделен на 72 675 акций номинальной стоимостью 500 рублей.

67,4% акций АО «Порт Самара» принадлежат ОАО «Самараоблавтотранс» (99,9% компании владеет минимущества Самарской области), еще 17,1% - ОАО «Эйр Самара».

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