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ЦСК ВВС победил «Тамбов»

ЦСК ВВС одержал две победы в серии матчей с «Тамбовом». В матче 14 января самарцы выиграли со счетом 2:1. В повторной игре 15 января армейцы обыграли гостей со счетом 4:2.  

После этих побед самарский хоккейный клуб находится на 8-м месте турнирной таблица с 50-ю очками. ХК «Тамбов» занимает четвертую строчку.

 

Теги: цск ввс, тамбов

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