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Пассажиропоток в самарском "Курумоче" снизился на 5%

В 2016 г. самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тыс. 042 пассажира. Это на 5% меньше, чем в 2015 г. (2 млн 193 тыс. 744 человека) Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Из Самары чаще летали внутри России – плюс 13%, и почти наполовину меньше - по международным направлениям (минус 48%).

В прошлом году на регулярной основе самарский аэропорт сотрудничал с 31 авиаперевозчиком, говорится в сообщении.

Самым востребованным направлением из Самары в 2016 г. было московское (прирост за год – 15%). Второе по популярности – Санкт-Петербург. Но по сравнению с 2015 г. туда летали реже (минус 14%). Третье популярное направление – Сочи. Трафик туда в прошлом году утроился.

Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и Минеральные воды в качестве места отдыха выбрали 154,9 тысяч пассажиров из Самары. Количество отдохнувших за рубежом выше - 207,8 тысяч пассажиров (по 20 направлениям).

Теги: курумоч, показатели, 2016 год

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