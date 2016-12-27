Пассажиропоток в самарском "Курумоче" снизился на 5%
В 2016 г. самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тыс. 042 пассажира. Это на 5% меньше, чем в 2015 г. (2 млн 193 тыс. 744 человека) Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Из Самары чаще летали внутри России – плюс 13%, и почти наполовину меньше - по международным направлениям (минус 48%).
В прошлом году на регулярной основе самарский аэропорт сотрудничал с 31 авиаперевозчиком, говорится в сообщении.
Самым востребованным направлением из Самары в 2016 г. было московское (прирост за год – 15%). Второе по популярности – Санкт-Петербург. Но по сравнению с 2015 г. туда летали реже (минус 14%). Третье популярное направление – Сочи. Трафик туда в прошлом году утроился.
Сочи, Симферополь, Анапа, Геленджик и Минеральные воды в качестве места отдыха выбрали 154,9 тысяч пассажиров из Самары. Количество отдохнувших за рубежом выше - 207,8 тысяч пассажиров (по 20 направлениям).
Теги: курумоч, показатели, 2016 год
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
10 января 2017, 12:00
Из "Курумоча" на каникулах летали чаще
Комментариев: 0
|Авиакеросин в Самаре дорожает
9 января 2017, 11:29
|Приставы круглосуточно ждут должников в "Курумоче"
30 декабря 2016, 09:51
|Новогоднее расписание "Курумоча"
27 декабря 2016, 17:11
|С 1 января - новый тариф в электричках Самара-Курумоч
31 декабря 2016, 16:25
|Самарский речпорт в третий раз подтвердил намерение увеличить уставный капитал
Сегодня, 15:20
|Самарские коммунальные сети призывают платить за воду и канализацию в полном объеме
13 января 2017, 15:39
|Больше возможностей с автоплатежом
13 января 2017, 14:32
|Решение о вознаграждении совета директоров «Тольяттиазота» примут позже
13 января 2017, 12:39
|Продажи Lada в 2016 г. упали
12 января 2017, 14:23