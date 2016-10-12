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Сумма средней взятки в Самарской области в 2016 г. - 2 млн рублей
Сумма средней взятки в Самарской области в 2016 г. - 2 млн рублей
В 2016 г. было возбуждено 312 уголовных дел о коррупционных нарушениях, в 2015 г. – 326. Размер взятки варьировался от 100 тыс. до 13,5 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Самарской области. Средний размер взятки составил более 2 млн рублей.
Следователи напоминают, что сумма взятки, необходимая для возбуждения уголовного дела составляет 10 тыс. рублей.
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