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Сумма средней взятки в Самарской области в 2016 г. - 2 млн рублей

В 2016 г. было возбуждено 312 уголовных дел о коррупционных нарушениях, в 2015 г. – 326. Размер взятки варьировался от 100 тыс. до 13,5 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Самарской области. Средний размер взятки составил более 2 млн рублей.

Следователи напоминают, что сумма взятки, необходимая для возбуждения уголовного дела составляет 10 тыс. рублей.

Теги: взятка, следствие

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