Главное за сегодня: 
За окном: -6, завтра: -9
 Сегодня, 13:14 
Рейтинг: 0 
Сумма средней взятки в Самарской области в 2016 г. - 2 млн рублей

В 2016 г. было возбуждено 312 уголовных дел о коррупционных нарушениях, в 2015 г. – 326. Размер взятки варьировался от 100 тыс. до 13,5 млн рублей, сообщается на сайте СУ СК РФ по Самарской области. Средний размер взятки составил более 2 млн рублей.

Следователи напоминают, что сумма взятки, необходимая для возбуждения уголовного дела составляет 10 тыс. рублей.

Теги: взятка, следствие

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios