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В Тольятти профинансируют 5 праздников

Управление аналитики и организации работы комиссий гордумы Тольятти возмущено тем, как мэрия планирует информировать депутатов о праздничных мероприятиях, которые будут проводиться в городе в этом году. И предлагает вернуть документ мэрии на доработку.

«В 2017 году обеспечены финансированием из бюджета городского округа Тольятти в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти (2014-2018 гг.)» традиционные праздничные мероприятия с массовым пребыванием людей на открытых площадках: Масленица, День Победы, День города, Новый год». Об этом сообщается в документах мэрии Тольятти, представленных к заседанию гордумы 18 января.

Далее сообщается о том, что мероприятия, посвященные праздничным дням, «утвержденным нормативными правовыми актами федерального, регионального, муниципального уровней», учреждения культуры будут рассматривать позже. Потому что планы утверждаются до конца года.

Управление аналитики указывает, что мэрия «забыла», что декабре внесла перечень праздников еще одно мероприятие - фестиваль одноактной драматургии «Премьера одной репетиции», на который в горбюджете были запланированы в декабре 50 тыс. рублей.

Самые большие затраты из горбюджета были запланированы на проведение новогодних праздников (1, 370 млн рублей) и Дня города (2,237 млн рублей). По 660 тыс. рублей планируется выделить на проведение Масленицы и Дня Победы.

Еще шесть мероприятий из перечня были исключены:

7-я музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем Ю. Башмета (50 тыс. рублей),

летняя творческая школа (100 тыс.),

визит творческого коллектива Тольятти для участия в фестивале города-побратимы (130 тыс.),

визит группы музыкантов в Вольсбург для участия в оркестровой сессии (117 тыс.),

визит учащихся для участия в III международном пленэре «Давайте рисовать вместе» (120 тыс.),

прием творческой делегации из художников городов-побратимов (83 тыс. рублей).

На исключенные из перечня мероприятия мэрия предложила выделить бюджетным организациям необходимые субсидии. Не включая эти мероприятия в муниципальное задание.

Теги: ультура тольятти, праздники, гордума, мэрия, бюджет

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