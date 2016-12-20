Сегодня, 11:55

Дума Тольятти готовится к конкурсу по выборы главы города

Дума Тольятти на заседании 18 января планирует утвердить положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского округа Тольятти.

Действующего мэра Тольятти Сергея Андреева избрали на всенародных выборах 18 марта 2012 г. Сроком на 5 лет. Соответственно его полномочия истекают уже в марте этого года.

«Решение Думы о проведении конкурса в связи с истечением срока полномочий Главы принимается Думой не позднее чем за 45 дней до окончания срока, на который был избран Глава в соответствии с Уставом городского округа Тольятти, исчисляемого со дня вступления его в должность». Об этом говорится в документах к заседанию думы. Удостоверение мэра Андреев получил 22 марта.

Претендовать на пост главы может любой дееспособный гражданин России. Не имеющий судимости за тяжкие, особо тяжкие или за экономические преступления. Тот, кого суд не признал оправдывавшим или обосновывающим экстремизм.

Теги: Тольятти, мэр, Андреев, полномочия, конкурс по выборы главы города

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