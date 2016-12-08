Минтранс нашел перевозчика по маршруту Самара – Рождествено
Министерство транспорта Самарской области подвело итоги аукциона по поиску перевозчика на маршруте Самара – Рождествено в межнавигационный период. Напомним, торги объявили в декабре прошлого года. Единственным участником аукциона стала Самарская речная пассажирская компания. Стоимость контракта, рассчитанного до 31 мая, осталась прежней - 9,292 млн рублей.
Добавим, что зимнее расписание до Рождествено начало действовать 19 декабря.
11 января ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» открыло новую скоростную переправу Ульяновский спуск — Рождествено.
Кроме того, в Рождествено станут заходить суда на воздушной подушке, следующие по линии Самара – Ширяево.
Теги: рождествено, минтранс
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
10 января 2017, 14:34
Откроется еще одна переправа до Рождествено
Комментариев: 0
|В Самарской области оставили 3 аэродрома совместного базирования
21 декабря 2016, 16:10
|Минтранс ищет перевозчика на маршрут «Самара-Рождествено»
19 декабря 2016, 17:09
|Новое расписание на зимней переправе Самара - Рождествено
19 декабря 2016, 09:33
|От Самары до Рождествено запустили суда на воздушных подушках
8 декабря 2016, 09:01
|236 млн рублей выплатит Тольятти за нерентабельные маршруты
Сегодня, 16:56
|Строительство «Самара-Арены» войдет в график до конца февраля
13 января 2017, 17:23
|35 предприятий Тольятти вернулись к полной рабочей неделе
13 января 2017, 16:15
|В Отрадном подешевели фрукты
13 января 2017, 10:36
|Трамвайную линию на Московском шоссе построят к 1 марта 2018 г.
12 января 2017, 16:59