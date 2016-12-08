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Минтранс нашел перевозчика по маршруту Самара – Рождествено

Министерство транспорта Самарской области подвело итоги аукциона по поиску перевозчика на маршруте  Самара – Рождествено в межнавигационный период. Напомним, торги объявили в декабре прошлого года. Единственным участником аукциона стала Самарская речная пассажирская компания. Стоимость контракта, рассчитанного до 31 мая, осталась прежней - 9,292 млн рублей.

Добавим, что зимнее расписание до Рождествено начало действовать 19 декабря.

11 января ООО «Самарское речное пассажирское предприятие» открыло новую скоростную переправу Ульяновский спуск — Рождествено.

Кроме того, в Рождествено станут заходить суда на воздушной подушке, следующие по линии Самара – Ширяево.

 

 

Теги: рождествено, минтранс

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