Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области примет желающих
Представители малого и среднего бизнеса Тольятти могут записаться на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгению Борисову.
Борисов будет принимать желающих 19 января с 12:00 до 14:00 в здании Администрации Центрального района (ул. Бульвар Ленина, 15, 3 этаж, каб. №86 (зал заседаний).
Записаться можно по телефону 54-44-64.
Теги: Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области, Тольятти
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