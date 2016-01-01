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Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области примет желающих

Представители малого и среднего бизнеса Тольятти могут записаться на прием к уполномоченному по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгению Борисову.

Борисов будет принимать желающих 19 января с 12:00 до 14:00 в здании Администрации Центрального района (ул. Бульвар Ленина, 15, 3 этаж, каб. №86 (зал заседаний).

Записаться можно по телефону 54-44-64.

Теги: Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области, Тольятти

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