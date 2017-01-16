Новокуйбышевцев просят не забирать окна и двери из расселяемых квартир
В 2016-2017 гг. в Новокуйбышевске планируется переселение граждан из 13 домов, признанные аварийными и подлежащие сносу. Адреса расселяемых домов: ул. Степана Разина, 15,17,21,23,27, ул. Одесская, 16,16а,18,20,24.26,28, ул. З. Космодемьянской, 4а.
Администрация Новокуйбышевска в декабре прошлого года заключила с ООО «Новый Город» муниципальный контракт на покупку квартир в строящемся доме на ул. Мичурина. Квартиры должны быть переданы администрации не позднее 26 июля этого года.
«Важно помнить, что после подписания договора мены квартира гражданина переходит в собственность городского округа, поэтому снимать пластиковые окна, двери гражданин не имеет права. В случае если он решит забрать окна и двери, он может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 158 Уголовного кодекса РФ, то есть за кражу», - отмечают в департаменте по правовым вопросам администрации Новокуйбышевска.
По этой статье гражданам грозит штраф до 80 тыс. рублей или в размере дохода осужденного за полгода; обязательные работы до 360 часов; исправительные работы до одного года; лишение свободы на срок до двух лет.
Теги: новокуйбышевск, расселение
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