Сегодня, 17:13

В Сызрани будет одна купель

Единственная обустроенная купель в Сызрани будет открыта с 18 на 19 января в поселке Новокашпирский. По сообщению администрациии города, ее откроют на источнике у храма Феодоровской иконы Божьей матери.

Тех, кто планирует самостоятельно подготовить места для Крещенского купания, спасатели настоятельно просят сообщить информацию об их местонахождении по телефону 98-41-15.

При возникновении непредвиденных ситуаций нужно звонить:

- в ЕДДС Сызрани: 98-41-15,

- в поисково-спасательный отряд: 8-927-614-38-00,

- по единому телефону спасения: 01.

Напомним, что в Самаре официальных купелей на Волге не будет. В Тольятти будет обустроена только одна купель, но платная.

Теги: купель, сызрань

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.