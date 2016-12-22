В Сызрани будет одна купель
Единственная обустроенная купель в Сызрани будет открыта с 18 на 19 января в поселке Новокашпирский. По сообщению администрациии города, ее откроют на источнике у храма Феодоровской иконы Божьей матери.
Тех, кто планирует самостоятельно подготовить места для Крещенского купания, спасатели настоятельно просят сообщить информацию об их местонахождении по телефону 98-41-15.
При возникновении непредвиденных ситуаций нужно звонить:
- в ЕДДС Сызрани: 98-41-15,
- в поисково-спасательный отряд: 8-927-614-38-00,
- по единому телефону спасения: 01.
Напомним, что в Самаре официальных купелей на Волге не будет. В Тольятти будет обустроена только одна купель, но платная.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Сегодня, 17:39
МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания
Комментариев: 0
|В Тольятти будет платная крещенская купель
13 января 2017, 16:33
|Жителям Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска поднимут тарифы на тепло
22 декабря 2016, 13:36
|В Сызрани введут противопожарный режим
30 декабря 2016, 17:00
|В Сызрани пройдет парад Дедов Морозов
23 декабря 2016, 17:05
|В Самаре расскажут о Стеньке Разине
Сегодня, 17:50
|МЧС передумала - в Самаре откроют 7 мест для крещенского купания
Сегодня, 17:39
|О порядке компенсации платы за детсад
Сегодня, 17:30
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей по Самарской области примет желающих
Сегодня, 16:49
|Самарской области дали еще один праздник
Сегодня, 16:48