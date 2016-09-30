Главное за сегодня: 
За окном: -6, завтра: -9
 Сегодня, 17:30 
Рейтинг: 0 
О порядке компенсации платы за детсад

Правительство Самарской области напоминает, что с 1 января изменился порядок выплаты компенсации за содержание детей в детсадах.

Выплату будет получать один из родителей, заплативший за детский сад, при условии, «если среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (сейчас – 14 683,5 рублей)».

Для получения компенсации родитель должен обратиться в органы соцзащиты с документами, подтверждающими доход семьи. Если родители принесут жокументы до 1 апреля, выплату компенсации возобновят с момента приостановления.

«Если обращение заявителя с документами последует после 1 апреля, компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться уже с месяца обращения», - пишет пресс-служба облправительства.

Размер компенсации: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих детей.

Перечень документов  для назначения компенсации:

·         паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

·         свидетельство о рождении ребенка;

·         свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если ребенок не первый;

·         справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей образовательной организации;

·         решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей);

·         справка о составе семьи;

·         документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.

 

Теги: компенсация, детский сад

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios