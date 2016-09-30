О порядке компенсации платы за детсад
Правительство Самарской области напоминает, что с 1 января изменился порядок выплаты компенсации за содержание детей в детсадах.
Выплату будет получать один из родителей, заплативший за детский сад, при условии, «если среднедушевой доход семьи не превышает 150% величины прожиточного минимума в расчете на душу населения (сейчас – 14 683,5 рублей)».
Для получения компенсации родитель должен обратиться в органы соцзащиты с документами, подтверждающими доход семьи. Если родители принесут жокументы до 1 апреля, выплату компенсации возобновят с момента приостановления.
«Если обращение заявителя с документами последует после 1 апреля, компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться уже с месяца обращения», - пишет пресс-служба облправительства.
Размер компенсации: 20% среднего размера родительской платы на первого ребенка, 50% - на второго, 70% - на третьего и последующих детей.
Перечень документов для назначения компенсации:
· паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
· свидетельство о рождении ребенка;
· свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей, если ребенок не первый;
· справка образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, об обучении ребенка в соответствующей образовательной организации;
· решение органа местного самоуправления об установлении опеки (попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей);
· справка о составе семьи;
· документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения.
Теги: компенсация, детский сад
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9 января 2017, 14:47
Изменился порядок выплаты компенсаций за детские сады
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