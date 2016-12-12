В Самаре расскажут о Стеньке Разине
17 января в библиотеке №21 прочитают лекцию «Расписные Стеньки Разина челны». Она будет посвящена истории волжского судоходства и уникальным речным судам, которые ходили по Волге до эпохи парового флота. Лектор расскажет об ушкуйниках, купцах и Стеньке Разине.
Обязательна предварительная регистрация: по электронной почте и по телефону: 8 927 707 00 33.
Адрес: ул. Карла Маркса, 21.
Начало - в 19.00.
Теги: лекция, волга, стенька разин
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10 января 2017, 17:29
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