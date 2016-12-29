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На замглавы Лопатино завели дело за торговлю елками

СУ СК РФ по Самарской области возбудила уголовное дело в отношении заместителя главы администрации села Лопатино Волжского района 42-летнего Андрея Артемова. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 22 декабря Артемов в служебном кабинете получил от гражданина в качестве взятки 30 тыс. рублей. За это чиновник обещал не привлекать предпринимателя к административной ответственности за незаконную торговлю елками в микрорайоне Южный город, сообщает облпрокуратура.

Теги: артемов, елки, прокуратура, лопатино

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