Строительство «Самара-Арены» войдет в график до конца февраля
Строительство стадиона «Самара-Арена» войдет в график до конца февраля. Об этом ТАСС сообщил Алексей Милованов, руководитель компании-застройщика "Спорт-Инжиниринг".
"Напряженная ситуация с монтажом металлоконструкций наблюдается в Самаре, отставание связано именно с этим. В Самаре достаточно большой и сложный стадион, объем металлоконструкций там в 2 раза больше, чем на большинстве других арен. Вся эта ситуация доставляет больше всего беспокойства, однако к концу февраля, надеюсь, строительство вернется в срок", - сказал Милованов.
Все 7 стадионов, которые строят в России к ЧМ-2018 (в Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Волгограде и Екатеринбурге) должны быть сданы до конца 2017 г. "Год будет напряженный, но я не вижу никаких рисков, в связи с которыми мы могли бы что-то не успеть. Подрядчики работают, контракты выполняются. Думаю, в этом году мы получим семь готовых стадионов", - заключил Милованов.
Вчера министр строительства Самарской области Александр Баландин заявил: «В ближайшее время темпы строительства возрастут за счет увеличения числа рабочих и единиц строительной техники. Сейчас бетонные работы выполнены более, чем на 80%. Мы убеждены, что отставание по монтажу металлоконструкций к маю будет ликвидировано, и строительство стадиона войдет в четкий график. ..".
Теги: Самара-Арена, чм-2018, Спорт-Инжиниринг, милованов
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