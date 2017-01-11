Вчера, 16:38

52% жителей Самары интересовались автомобилями старше 7 лет 281 тыс. рублей

В Самаре в IV квартале 2016 г. интерес к подержанным легковым автомобилям снизился по сравнению с данными за третий квартал на 23%. Об этом сообщает пресс-служба «Avito».

Покупатели больше всего интересовались машинами старше 7 лет - на них пришлось 52% всех запросов - при средней цене 281 000 рублей за авто. Около 19% запросов пользователей «Avito Авто» из Самары привлекли машины возрастом четыре-пять лет при средней цене 647 000 рублей, еще 17% запросов – до трех лет по цене 1,25 млн рублей за авто, 12% – машины возрастом шесть-семь лет по цене 530 000 рублей за авто.

В среднем стоимость машин в Самаре за год выросла на 17% и составила 611 000 рублей, что на 43% выше средней цены в Приволжском федеральном округе – 426 000 рублей.

Традиционно в Самаре пользовалась популярностью продукция АвтоВАЗа. На 29% объявлений о продаже этих автомобилей было 32% откликов от покупателей. Средняя стоимость машин составила 170 000 рублей. Это значительно дешевле, чем машины других популярных производителей. Так, автомобили марки Chevrolet стоили в среднем 408 000 рублей, Mitsubishi – 580 000 рублей, Toyota – 1,46 млн рублей, BMW – 1,57 млн рублей.

Теги: авито, автомобили, самара, подержанные

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