Вчера, 16:15

35 предприятий Тольятти вернулись к полной рабочей неделе

С начала года в Тольятти зарегистрировали еще 45 безработных. К 13 января их в городе 7876. По данным Минтруда Самарской области, в конце прошлого года их было 7831. 7820 безработных было по данным мэрии Тольятти на 23 декабря 2016 г.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,89%.

Более четверти из зарегистрированных безработных потеряли рабочие места по сокращению штатов.

За первую рабочую неделю года в Тольятти трудоустроили 77 человек. Психологически поддержали еще девятерых, а проконсультировали 103.

Сейчас в режиме неполного рабочего времени работают в городе 8 предприятий. Неполную рабочую неделю заняты 25 215 человек. 845 человек простаивают по вине работодателя. В последнюю неделю декабря в режиме неполного рабочего времени работали 43 предприятия Тольятти, а в режиме сокращенной рабочей недели были заняты 30 747 работников.

Сейчас в городе открыты 3417 вакансий, 37,3% из них - для рабочих. Напряженность на рынке труда - 2,5 человека на одно свободное рабочее место.

Теги: безработица, тольятти

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