35 предприятий Тольятти вернулись к полной рабочей неделе
С начала года в Тольятти зарегистрировали еще 45 безработных. К 13 января их в городе 7876. По данным Минтруда Самарской области, в конце прошлого года их было 7831. 7820 безработных было по данным мэрии Тольятти на 23 декабря 2016 г.
Уровень регистрируемой безработицы составил 1,89%.
Более четверти из зарегистрированных безработных потеряли рабочие места по сокращению штатов.
За первую рабочую неделю года в Тольятти трудоустроили 77 человек. Психологически поддержали еще девятерых, а проконсультировали 103.
Сейчас в режиме неполного рабочего времени работают в городе 8 предприятий. Неполную рабочую неделю заняты 25 215 человек. 845 человек простаивают по вине работодателя. В последнюю неделю декабря в режиме неполного рабочего времени работали 43 предприятия Тольятти, а в режиме сокращенной рабочей недели были заняты 30 747 работников.
Сейчас в городе открыты 3417 вакансий, 37,3% из них - для рабочих. Напряженность на рынке труда - 2,5 человека на одно свободное рабочее место.
Теги: безработица, тольятти
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 14:04
В Тольятти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Комментариев: 0
|В Тольятти будет платная крещенская купель
Вчера, 16:33
|Владельцы машин мешают убирать дворы в Тольятти
Вчера, 17:32
|В Тольятти откроется «Родительский университет»
Вчера, 17:44
|Льготников в Тольятти будет возить "социальное такси" от ООО "РСА"
12 января 2017, 17:17
|Строительство «Самара-Арены» войдет в график до конца февраля
Вчера, 17:23
|В Отрадном подешевели фрукты
Вчера, 10:36
|Трамвайную линию на Московском шоссе построят к 1 марта 2018 г.
12 января 2017, 16:59
|Арбитраж признал незаконным второе повышение тарифов на воду и канализацию в Самаре
12 января 2017, 14:10
|Открыть расчётный счет быстро и бесплатно
12 января 2017, 13:12