Вчера, 15:39

Самарские коммунальные сети призывают платить за воду и канализацию в полном объеме

Пресс-служба «Самарских коммунальных систем» (СКС) распространила заявление компании по поводу решения Московского арбитражного суда.

В конце декабря арбитраж признал незаконным решения ФАС России, которая обязала Минэнерго Самарской области во второй раз за 2016 г. откорректировать тарифы на холодную воду и водоотведение (канализацию). ФАС приняла такое решение на основании доводов СКС.

«…суд приходит к выводу, что приказы ФАС России от 29.06.2016 № № 825/16, 826/16 не соответствуют вышеуказанным нормам права и нарушает права и законные интересы заявителя (Минэнерго Самарской области – Самара. ру), предписывая осуществить тарифное регулирование в нарушение требований Постановлению Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 и ст. 157.1 ЖК РФ». Об этом говорится в решении суда.

СКС со своей стороны сообщает:

« 1. Решение Арбитражного суда касается приказов ФАС России № 825/16 и № 826/16 от 29.06.2016г. Одной из причин для принятия данного решения был довод о превышении предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.

2. Тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение для ООО «СКС», действующие с 1.10.2016 года, установлены приказом Министерства энергетики и ЖКХ от 19.09.2016г. № 224 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы» и не превышают предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. Решение Арбитражного суда не отменяет действие данных приказов.

3. На сегодняшний момент решение Арбитражного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Начисления ООО «СКС» производит в соответствии с Приказами Министерства энергетики и ЖКХ от 19.09.2016г. № 224 и № 290 от 08.11.2016 «Об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения ООО «Самарские коммунальные системы», которые продолжают действовать. В пункте 3 указанных документов сказано: «Признать доступность приобретения и оплаты потребителями услуг холодного водоснабжения и водоотведения, оказываемых ООО «Самарские коммунальные системы». Выставленные квитанции подлежат оплате в обязательном порядке и полном объеме».

Теги: скс, тарифы, арбитраж, минэнерго

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