Экс-капитан "Анжи" будет защищать "Крылья Советов"
"Крылья Советов" заключили контракт с защитником Али Гаджибековым. Он выступал за "Анжи" с 2006 г. и был капитаном махачкалинского клуба. Срок действия контракта - 3,5 года.
Всего Гаджибеков провел за дагестанский клуб 192 матча и отметился 4 забитыми мячами, сообщает пресс-служба "Крыльев Советов".
27-летний футболист помимо позиции центрального защитника может сыграть на флангах обороны.
По сообщению пресс-службы "Анжи", с Гаджибековым клуб расстался два дня назад, 11 января.
"«Анжи», желая сохранить Али, предложил капитану новый контракт, составленный на основе финансовых реалий сегодняшнего дня, с которыми клуб вынужден считаться. Игрок с пониманием отнесся к необходимости пересмотра условий выступлений за клуб, но, рассмотрев их, принял решение покинуть «Анжи»", - сообщила пресс-служба дагестанского клуба.
Теги: гаджибеков, анжи, крылья советов
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