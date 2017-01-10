В Тольятти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
В Тольятти «отмечается тенденция к увеличению регистрации заболеваемости гриппа и ОРВИ и развитию эпидемической ситуации», сообщает пресс-служба мэрии.
На этой неделе число заболевших увеличилось на 74,52% - было зарегистрировано 2712 случаев ОРВИ (на прошлой неделе – 1554). На 25% выросло число обращений жителей Тольятти за скорой медицинской помощью по случаям ОРВИ.
Взрослых, заболевших на этой неделе, - 1043 (на прошлой неделе – 609). Рост - на 71,26%.
Основная доля заболевших - дети до 17 лет. Среди детей в возрасте от 3 до 6 лет средний многолетний показатель превышен на 9,13%. На прошлой неделе в этой возрастной категории было зарегистрировано 366 детей с ОРВИ, на этой неделе их число возросло до 631 человека (рост - на 72,4%). По сравнению с прошлой неделей ОРВИ среди подростков 15-17 лет увеличилась в два раза с 35 до 75 случаев.
Отметим, что 10 января мэрия Тольятти объявила: «11 января школы Тольятти начнут работать по обычному графику. Так как в городе эпидемическая обстановка находится в пределах нормы, карантин по ОРВИ и гриппу решено не вводить».
Министерство образования и науки Самарской области рекомендовало продлить зимние каникулы до 13 января только в школах Самары, Новокуйбышевска, Кинель - Черкасского района.
Теги: эпидемия, грипп, орви, тольятти, школы
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