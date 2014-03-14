Вчера, 17:00

В самарской кирхе выступят барды

14 января в малом зале кирхи состоится вечер самарских бардов. В программе - в песни, стихи, романсы, баллады. Также обещаны чаепитие и сюрпризы.

Вход – 50 рублей.

Начало - в 16.00.

Адрес: ул. Куйбышева, 115.

Теги: барды, кирха

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