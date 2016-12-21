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В Новокуйбышевске будут собирать кровь

16 января в хирургическом корпусе Новокуйбышевской центральной городской больницы пройдет день донора.

Для участия нужен паспорт с пропиской в Новокуйбышевске, Самаре или Самарской области. Возраст - от 18 лет, вес - от 55 кг. С рекомендациями и противопоказаниями можно познакомиться здесь.

После сдачи дозы крови каждому донору положены два оплачиваемых выходных дня (для работающих) и единовременная компенсация - 536 рублей.

Адрес: ул. Пирогова, 1, первый этаж.

Время - с 8.30 до 11.30.

Теги: день донора, новокуйбышевск

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