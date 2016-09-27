Решение о вознаграждении совета директоров «Тольяттиазота» примут позже
Совет директоров «Тольяттиазота» рассмотрит вопрос о вознаграждении своих членов за 4-ый квартал 2016 г. весной. На заседании, где будут подводить итоги работы первого квартала. Об этом сообщает ТоАЗ.
Ранее сообщалось, что решение о выплате базового вознаграждения пятерым членам совета директоров за работу в последнем квартале прошлого года уже принято. Пресс-служба предприятия объяснила появление этой информации технической ошибкой.
Теги: тоаз, совет директоров
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