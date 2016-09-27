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Решение о вознаграждении совета директоров «Тольяттиазота» примут позже

Совет директоров «Тольяттиазота» рассмотрит вопрос о вознаграждении своих членов за 4-ый квартал 2016 г. весной. На заседании, где будут подводить итоги работы первого квартала. Об этом сообщает ТоАЗ.

Ранее сообщалось, что решение о выплате базового вознаграждения пятерым членам совета директоров за работу в последнем квартале прошлого года  уже принято. Пресс-служба предприятия объяснила появление этой информации технической ошибкой. 

 

Теги: тоаз, совет директоров

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