В Тольятти будет платная крещенская купель
Мэрия Тольятти предупреждает, что крещенские купели на Куйбышевском водохранилище прорубать не будут. Но к 18 января обустроят большую городскую «иордань» в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Для удобства на территории открытого музея установят три большие отапливаемые палатки. В одной из них священнослужители Преображенского собора разместят иконы и проведут крещенский молебен. Второй шатер разделят на две части для переодевания мужчин и женщин. В третьей палатке будет находиться емкость с освященной водой.
Пройти бесплатно смогут дети до 14 лет, взрослые тольяттинцы заплатят организационный сбор 100 рублей.
«Отношение церкви к купанию на праздник крещения остается неизменным: Погружение в иордани - проявление «молодецкой удали», не имеющей ничего общего с церковными традициями и обрядами. Ни о каком очищении от грехов говорить нельзя. Единственный способ приобщиться к церковному празднику – прийти в храмы города. Служение литургии будет проходить днем как 18, так и 19 февраля», - пишет пресс-служба мэрии Тольятти.
Теги: купель, крещение, тольятти
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
Вчера, 16:15
35 предприятий Тольятти вернулись к полной рабочей неделе
Комментариев: 0
|В Тольятти выросло число заболевших гриппом и ОРВИ
Вчера, 14:04
|Владельцы машин мешают убирать дворы в Тольятти
Вчера, 17:32
|В Тольятти откроется «Родительский университет»
Вчера, 17:44
|Льготников в Тольятти будет возить "социальное такси" от ООО "РСА"
12 января 2017, 17:17
|В Тольятти откроется «Родительский университет»
Вчера, 17:44
|Владельцы машин мешают убирать дворы в Тольятти
Вчера, 17:32
|В самарских колониях открылись мини-библиотеки
Вчера, 17:15
|В Новокуйбышевске будут раздавать мульчу
Вчера, 16:50
|52% жителей Самары интересовались автомобилями старше 7 лет 281 тыс. рублей
Вчера, 16:38