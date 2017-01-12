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В Тольятти будет платная крещенская купель

Мэрия Тольятти предупреждает, что крещенские купели на Куйбышевском водохранилище прорубать не будут. Но к 18 января  обустроят большую городскую «иордань» в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова. Для удобства на территории открытого музея установят три большие отапливаемые палатки. В одной из них священнослужители Преображенского собора разместят иконы и проведут крещенский молебен. Второй шатер разделят на две части для переодевания мужчин и женщин. В третьей палатке будет находиться емкость с освященной водой.

Пройти бесплатно смогут дети до 14 лет, взрослые тольяттинцы заплатят организационный сбор 100 рублей.

«Отношение церкви к купанию на праздник крещения остается неизменным: Погружение в иордани - проявление «молодецкой удали», не имеющей ничего общего с церковными традициями и обрядами. Ни о каком очищении от грехов говорить нельзя. Единственный способ приобщиться к церковному празднику – прийти в храмы города. Служение литургии будет проходить днем как 18, так и 19 февраля», - пишет пресс-служба мэрии Тольятти.

 

Теги: купель, крещение, тольятти

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