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В самарских колониях открылись мини-библиотеки

В колониях Самарской области в комнатах ожиданий для родственников осужденных открылись библиотечные уголки. Для мини-библиотек собрано более двух тысяч экземпляров художественной литературы.

«Более того, мы взяли за основу идею буккросинга - книгу можно обменять, взять почитать на дом, либо принести свою. Наш же совет, по мере необходимости, будет наполнять организованные литературные уголки», - рассказал председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский.. 

 

 

Теги: гуфсин, библиотеки

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