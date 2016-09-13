В самарских колониях открылись мини-библиотеки
В колониях Самарской области в комнатах ожиданий для родственников осужденных открылись библиотечные уголки. Для мини-библиотек собрано более двух тысяч экземпляров художественной литературы.
«Более того, мы взяли за основу идею буккросинга - книгу можно обменять, взять почитать на дом, либо принести свою. Наш же совет, по мере необходимости, будет наполнять организованные литературные уголки», - рассказал председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский..
Теги: гуфсин, библиотеки
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