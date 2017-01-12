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Владельцы машин мешают убирать дворы в Тольятти

И.о. руководителя департамента городского хозяйства мэрии Тольятти 

Юрий Голыгин обратился с призывом к жителям города:

«Уважаемые тольяттинцы!

В зимний период в городе работает снегоуборочная техника. Расчистке снега внутри кварталов зачастую мешает автотранспорт, оставленный вдоль дорог. Жителей всегда заранее предупреждают о планируемых работах. Тем не менее, автовладельцы игнорируют объявления об уборке снега, в результате чего невозможно в полной мере навести порядок.

Просьба к водителям уважать труд людей, которые заботятся о содержании наших дворов, и убирать на время работ транспортные средства!

График уборки придомовых территорий будет размещен управляющими компаниями на подъездах дополнительно».

Теги: тольятти, дворы, мэрия, автовладельцы

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