В Куйбышевском районе создадут совет малых и средних
По решению администрации Куйбышевского района Самары будет создан Совет малых и средних предпринимателей. На общественных началах.
Он, в частности, будет выявлять и анализировать административные барьеры, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района. И разрабатывать предложения по их устранению.
При этом в совет войдут представители органов местного самоуправления Куйбышевского района. А также субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на территории района.
Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возложено на чиновников районнной администрации.
Теги: куйбышевский район, совет предпринимателей
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