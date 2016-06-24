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В Куйбышевском районе создадут совет малых и средних

По решению администрации Куйбышевского района Самары будет создан Совет малых и средних предпринимателей. На общественных началах.

Он, в частности, будет выявлять и анализировать административные барьеры, препятствующие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района. И разрабатывать предложения по их устранению.

При этом в совет войдут представители органов местного самоуправления Куйбышевского района. А также субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих на территории района.

Организационно-техническое обеспечение деятельности совета возложено на чиновников районнной администрации.

 

Теги: куйбышевский район, совет предпринимателей

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