13 января 2017, 17:44

В Тольятти откроется «Родительский университет»

Жителей Тольятти приглашают на лекции о воспитании детей в «Родительский университет». Слушатели узнают, как быть хорошим родителем и сохранить любовь в семье.Занятия проходят один раз в месяц.

График:



18 января — «Родитель: кто он, какой он?»;

15 февраля — «Психология отцовства»;

15 марта — «Как любить детей?», «Дети XXI века — другие дети?»;

19 апреля — «Когда мы становимся родителями: в юном или зрелом возрасте?», «Как избежать компьютерной зависимости?»;

17 мая — «Поведение родителей в семье».



Адрес: бульвар Гая, 3.

Начало - в 18:00.

Теги: родительский университет, тольятти

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