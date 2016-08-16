Главное за сегодня: 
За окном: -17, завтра: -8
 Сегодня, 11:19 
Рейтинг: 0 
За утонувший Як-52 заплатят 330 тыс. рублей

Правительство Самарской области выделило 330 тыс. рублей из своего резервного фонда на восстановление самолета Як-52. Средства перечислят в самарский областной аэроклуб ДОСААФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документы правительства региона.

7 ноября самолет Як-52 с двумя пилотами на борту аварийно сел в реку Татьянка, возвращаясь с  Парада памяти в Самаре. Пилотов спасли сотрудники ГИМС, дежурившие неподалеку. Самолет после посадки затонул на мелководье, на следующий день спасатели подняли его со дна.

Теги: як-52, самолет, облправительство

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Ваше имя: Войти, зарегистрироваться или войти по OpenID
Введите код:
уведомлять о новых комментариях

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios