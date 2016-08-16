За утонувший Як-52 заплатят 330 тыс. рублей
Правительство Самарской области выделило 330 тыс. рублей из своего резервного фонда на восстановление самолета Як-52. Средства перечислят в самарский областной аэроклуб ДОСААФ, пишет "Интерфакс" со ссылкой на документы правительства региона.
7 ноября самолет Як-52 с двумя пилотами на борту аварийно сел в реку Татьянка, возвращаясь с Парада памяти в Самаре. Пилотов спасли сотрудники ГИМС, дежурившие неподалеку. Самолет после посадки затонул на мелководье, на следующий день спасатели подняли его со дна.
Теги: як-52, самолет, облправительство
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