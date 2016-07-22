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Из Самарской области ушли в армию 2434 человека

В осенний призыв из Самарской области отправили в армию 2434 человек.
В области служат 235 человек, из них в Самаре - 175. Остальные пройдут службу в прилегающих регионах и гарнизонах ЦВО, пишет «Самарская Газета». Годными из призывников признано 76%.

Во время осенней кампании 211 человек пытались уклониться от службы в армии, год назад таких было  288. 

По словам военного комиссара Самарской области Александра Даньшина, с 2017 г. учащиеся техникумов и колледжей получат отсрочку от военной службы, как и студенты вузов. «Раньше призыву на военную службу подлежали все граждане, достигшие 20-ти лет. В результате ребята, поступившие после 9-го класса, успевали завершить образование, а поступившие после 11-го часто уходили в армию со старших курсов. Закончить учебу после прохождения службы не всегда удавалось. С 1 января 2017 г. учащиеся колледжей будут получать отсрочку на весь период обучения», - рассказал военный комиссар.

 

Теги: призыв, призывники

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