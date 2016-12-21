В Новокуйбышевске будут раздавать мульчу
Сдать елки на переработку в Новокуйбышевске можно с 16 января по 10 февраля. Результатом переработки станут мульча и хвойные ветки, которые бесплатно раздадут горожанам.
Адреса площадок переработки:
1) ул. Ленинградская, 11 «а»;
2) пр. Победы, 7 «а»;
3) ул. Свердлова, в районе дома 22;
4) ул. Буденного, 10;
5) ул. Суворова, 15
6) ул. Дзержинского, 3
«Будем особенно признательны, если вы принесете елку на одну из перечисленных площадок. Время и дата переработки елок будет сообщаться дополнительно по мере накопления деревьев на обозначенных площадках. Для получения мульчи необходимо иметь свои мешки или иную тару», - сообщает мэрия Новокуйбышевска.
Информацию о елках и мульче будут обновлять по ссылке.
Теги: мульча, новокуйбышевск, елки
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