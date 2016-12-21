Вчера, 16:50

В Новокуйбышевске будут раздавать мульчу

Сдать елки на переработку в Новокуйбышевске можно с 16 января по 10 февраля. Результатом переработки станут мульча и хвойные ветки, которые бесплатно раздадут горожанам.

Адреса площадок переработки:

1) ул. Ленинградская, 11 «а»;

2) пр. Победы, 7 «а»;

3) ул. Свердлова, в районе дома 22;

4) ул. Буденного, 10;

5) ул. Суворова, 15

6) ул. Дзержинского, 3

«Будем особенно признательны, если вы принесете елку на одну из перечисленных площадок. Время и дата переработки елок будет сообщаться дополнительно по мере накопления деревьев на обозначенных площадках. Для получения мульчи необходимо иметь свои мешки или иную тару», - сообщает мэрия Новокуйбышевска.

Информацию о елках и мульче будут обновлять по ссылке.

Теги: мульча, новокуйбышевск, елки

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.