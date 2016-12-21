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В Новокуйбышевске будут раздавать мульчу

Сдать елки на переработку в Новокуйбышевске можно с 16 января по 10 февраля. Результатом переработки станут  мульча и хвойные ветки, которые бесплатно раздадут горожанам.

Адреса площадок переработки:

1)    ул. Ленинградская, 11 «а»;

2)    пр. Победы, 7 «а»;

3)    ул. Свердлова, в районе дома 22;

4)    ул. Буденного, 10;

5)    ул. Суворова, 15

6)    ул. Дзержинского, 3

«Будем особенно признательны, если вы принесете елку на одну из перечисленных площадок. Время и дата переработки елок будет сообщаться дополнительно по мере накопления деревьев на обозначенных площадках. Для получения мульчи необходимо иметь свои мешки или иную тару», - сообщает мэрия Новокуйбышевска.

Информацию о елках и мульче будут обновлять по ссылке.

 

Теги: мульча, новокуйбышевск, елки

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