Сегодня, 10:36

В Отрадном подешевели фрукты

В Отрадном с 7 по 12 января подорожали творог – на 1,1%, лук – на 3,1%, капуста – на 5,79%, огурцы – на 1,4%, томаты – на 2,6%.

Снизились цены на муку – на 1,3%, говядину – на 1,2%, рыбу соленую – на 1,1%, бананы – на 1,4%, виноград – на 1,7%, апельсины – на 1,4%, мандарины – на 2,7%.

Стоимость литра топлива увеличилась:

- АИ-92 – на 0,4%,

- АИ-95 – на 0,4%,

- дизельного топлива - на 0,8%.

Теги: отрадный, цены

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.