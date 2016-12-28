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В Отрадном подешевели фрукты

В Отрадном с 7 по 12 января подорожали  творог – на 1,1%, лук – на 3,1%,  капуста – на 5,79%,  огурцы – на 1,4%, томаты – на 2,6%.

Снизились цены на муку – на 1,3%, говядину – на 1,2%, рыбу соленую – на 1,1%, бананы – на 1,4%, виноград – на 1,7%, апельсины – на 1,4%,  мандарины – на 2,7%.

Стоимость литра топлива увеличилась:
- АИ-92 – на 0,4%,
- АИ-95 – на 0,4%,
- дизельного топлива - на 0,8%.

Теги: отрадный, цены

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