Сегодня, 10:36
В Отрадном подешевели фрукты
Стоимость литра топлива увеличилась:
В Отрадном подешевели фрукты
В Отрадном с 7 по 12 января подорожали творог – на 1,1%, лук – на 3,1%, капуста – на 5,79%, огурцы – на 1,4%, томаты – на 2,6%.
Снизились цены на муку – на 1,3%, говядину – на 1,2%, рыбу соленую – на 1,1%, бананы – на 1,4%, виноград – на 1,7%, апельсины – на 1,4%, мандарины – на 2,7%.
Стоимость литра топлива увеличилась:
- АИ-92 – на 0,4%,
- АИ-95 – на 0,4%,
- дизельного топлива - на 0,8%.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
Новости по теме
|
Вчера, 16:32
В Тольятти заметно подорожал бензин
Комментариев: 0
|Ржаной хлеб и печенье не подорожали в Самарской области
11 января 2017, 09:48
|АвтоВАЗ поднял цены
6 января 2017, 20:52
|Chevrolet Niva подорожает
28 декабря 2016, 13:24
|Что подорожало в Тольятти за прошлую неделю
28 декабря 2016, 17:28
Экономика, свежие новости
|
Вчера, 16:59
Трамвайную линию на Московском шоссе построят к 1 марта 2018 г.
Комментариев: 0
|Арбитраж признал незаконным второе повышение тарифов на воду и канализацию в Самаре
Вчера, 14:10
|Открыть расчётный счет быстро и бесплатно
Вчера, 13:12
|В третий раз не нашли подрядчика на ремонт дворов и проездов в Самаре
11 января 2017, 13:03
|В Кинель-Черкассах ищут проектировщика
11 января 2017, 12:04