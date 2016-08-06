Сегодня, 14:09

В Рождествено появится дополнительный рейс

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, суда на воздушной подушке на маршруте Самара - Ширяево будут делать остановку в Рождествено. Новое расписание начнет действовать 16 января.

Дни отпр. Движение вверх Движение вниз Самара Рождествено Ширяево Рождествено Самара Отпр. Отпр. Приб. Отпр. Отпр. Приб. 1,2,3,4 10-15 10-25 11-20 15-40 16-35 16-45 5,6,7 10-15 10-25 11-20 11-40 12-35 12-45 5,6,7 14-15 14-25 15-20 15-40 16-35 16-45 Расст. 0 6 км 36 км 30 км 36 км

Теги: ширяево

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