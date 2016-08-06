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В Рождествено появится дополнительный рейс

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, суда на воздушной подушке на маршруте Самара - Ширяево будут делать остановку  в Рождествено. Новое расписание начнет действовать 16 января.

Дни отпр.

 

 

 

Движение вверх

Движение вниз

Самара

Рождествено

Ширяево

Рождествено

Самара

Отпр.

Отпр.

Приб.

Отпр.

            Отпр.

Приб.

1,2,3,4

10-15

10-25

 11-20

15-40

16-35

16-45

5,6,7

10-15

10-25

11-20

11-40

12-35

12-45

5,6,7

14-15

14-25

15-20

15-40

16-35

16-45

Расст.

0

6 км

36 км

30 км

36 км

 

 

Теги: ширяево

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