В Рождествено появится дополнительный рейс
Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, суда на воздушной подушке на маршруте Самара - Ширяево будут делать остановку в Рождествено. Новое расписание начнет действовать 16 января.
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Дни отпр.
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Движение вверх
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Движение вниз
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Самара
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Рождествено
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Ширяево
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Рождествено
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Самара
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Отпр.
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Отпр.
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Приб.
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Отпр.
|
Отпр.
|
Приб.
|
1,2,3,4
|
10-15
|
10-25
|
11-20
|
15-40
|
16-35
|
16-45
|
5,6,7
|
10-15
|
10-25
|
11-20
|
11-40
|
12-35
|
12-45
|
5,6,7
|
14-15
|
14-25
|
15-20
|
15-40
|
16-35
|
16-45
|
Расст.
|
0
|
6 км
|
36 км
|
30 км
|
36 км
Теги: ширяево
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9 января 2017, 15:00
На линии Самара - Ширяево сменилось расписание
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