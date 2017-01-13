В Самаре совершено 18 тыс. преступлений
В 2016 г. в Самаре зарегистрировано 18 095 преступлений - на 1700 меньше, чем в 2015 г. Об этом доложили представители городской полиции на профильном заседании в мэрии. Снизить уровень преступности помогли «Добровольная народная дружина», «Ночной патруль» и «Народный контроль», уверяет пресс-служба горадминистрации.
В 2017 г. - Год экологии - мэрия призывает полицию вместе предотвращать образования несанкционированных свалок, бороться с незаконной рекламой,и контролировать соблюдение правил перевозки стройматериалов.
Теги: полиция, преступления
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