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 13 января 2017, 09:29 
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В Самаре совершено 18 тыс. преступлений

В 2016 г. в Самаре зарегистрировано 18 095 преступлений - на 1700 меньше, чем в 2015 г. Об этом доложили представители городской полиции на профильном заседании в мэрии.  Снизить уровень преступности помогли «Добровольная народная дружина», «Ночной патруль» и «Народный контроль», уверяет пресс-служба горадминистрации.

 В 2017 г. - Год экологии - мэрия призывает полицию вместе предотвращать образования несанкционированных свалок, бороться с незаконной рекламой,и контролировать соблюдение правил перевозки стройматериалов.

 

 

Теги: полиция, преступления

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