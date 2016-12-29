Власти Тольятти выделили 4,7 млн руб. на перевозку льготников на «Социальном такси». В 2017 г. перевозить льготников будет ООО «РСА», сообщает пресс-служба мэрии.
Добраться на легковых автомобилях до объектов социальной и транспортной инфраструктуры города (и обратно) за бюджетный счет могут:
— инвалиды I, II группы;
— дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;
— дети-близнецы (двое и более детей) до 7 лет;
— граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность г.о. Тольятти по договорам пожизненной ренты;
— дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей;
— законные представители указанных граждан, сопровождающие их в разовой поездке.
Бесплатно ездить могут инвалиды I группы, которые нуждаются в амбулаторном гемодиализе, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, обучающимся в классах для детей с глубокой умственной отсталостью государственных спецучреждений, позднооглохшие дети и дети, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. Они, равно как и сопровождающие их лица, имеют право бесплатно ездить в коррекционные образовательные учреждения и обратно.
Остальные перечисленные категории горожан должны заплатить половину от стоимости поездки.
Количество поездок на «Социальном такси» ограничено. Так, доехать до административных зданий, социальных учреждений и объектов торговли можно не более 4-х в месяц. В остальных случаях допускается до 10 поездок в месяц.Что касается инвалидов I, II группы, которые нуждаются в амбулаторном гемодиализе, они дополнительно имеют право на 26 разовых поездок.
Услуга назначается в автоматизированном режиме всем вышеуказанным категориям жителей. Дополнительно собирать документы и обращаться в отделы соцподдержки не нужно.
Заявки на вызов такси принимаются по телефону: 52-50-30
С 1 января 2017 года изменился график приема заявок:
понедельник-пятница — с 08.00 до 18.00, суббота — с 09.30 до 14.00, воскресенье – выходной.Если надо куда-то съездить в выходной день, заявку на поездку необходимо оформить заранее.
Для справки:
Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктур, расположенных в границах Тольятти, для предоставления услуги «Социальное такси»:
- административные здания;
- организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи);
- места, специально предназначенные для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;
- образовательные организации;
- медицинские организации;
- учреждения социальной защиты населения, социального обслуживания;
- территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;
- учреждения медико-социальной экспертизы;
- учреждения службы занятости населения;
- санаторно-курортные организации;
- общественные и религиозные организации (объединения);
- отделения связи;
- кредитные организации;
- места погребения (захоронения);
- железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), речные вокзалы;
- объекты торговли.