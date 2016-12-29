Вчера, 17:17

Льготников в Тольятти будет возить "социальное такси" от ООО "РСА"

Власти Тольятти выделили 4,7 млн руб. на перевозку льготников на «Социальном такси». В 2017 г. перевозить льготников будет ООО «РСА», сообщает пресс-служба мэрии.

Добраться на легковых автомобилях до объектов социальной и транспортной инфраструктуры города (и обратно) за бюджетный счет могут:

— инвалиды I, II группы;

— дети-инвалиды в возрасте до 18 лет;

— дети-близнецы (двое и более детей) до 7 лет;

— граждане, передавшие принадлежащие им на праве собственности жилые помещения в муниципальную собственность г.о. Тольятти по договорам пожизненной ренты;

— дети в возрасте до 7 лет из многодетных семей;

— законные представители указанных граждан, сопровождающие их в разовой поездке.

Бесплатно ездить могут инвалиды I группы, которые нуждаются в амбулаторном гемодиализе, дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, обучающимся в классах для детей с глубокой умственной отсталостью государственных спецучреждений, позднооглохшие дети и дети, перенесших операцию по кохлеарной имплантации. Они, равно как и сопровождающие их лица, имеют право бесплатно ездить в коррекционные образовательные учреждения и обратно.

Остальные перечисленные категории горожан должны заплатить половину от стоимости поездки.

Количество поездок на «Социальном такси» ограничено. Так, доехать до административных зданий, социальных учреждений и объектов торговли можно не более 4-х в месяц. В остальных случаях допускается до 10 поездок в месяц.Что касается инвалидов I, II группы, которые нуждаются в амбулаторном гемодиализе, они дополнительно имеют право на 26 разовых поездок.

Услуга назначается в автоматизированном режиме всем вышеуказанным категориям жителей. Дополнительно собирать документы и обращаться в отделы соцподдержки не нужно.

Заявки на вызов такси принимаются по телефону: 52-50-30

С 1 января 2017 года изменился график приема заявок:

понедельник-пятница — с 08.00 до 18.00, суббота — с 09.30 до 14.00, воскресенье – выходной.Если надо куда-то съездить в выходной день, заявку на поездку необходимо оформить заранее.

Для справки:

Перечень объектов социальной и транспортной инфраструктур, расположенных в границах Тольятти, для предоставления услуги «Социальное такси»:

- административные здания;

- организации, осуществляющие деятельность в области культуры и искусства (театры, библиотеки, музеи);

- места, специально предназначенные для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний;

- образовательные организации;

- медицинские организации;

- учреждения социальной защиты населения, социального обслуживания;

- территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации;

- учреждения медико-социальной экспертизы;

- учреждения службы занятости населения;

- санаторно-курортные организации;

- общественные и религиозные организации (объединения);

- отделения связи;

- кредитные организации;

- места погребения (захоронения);

- железнодорожные вокзалы, автовокзалы (автостанции), речные вокзалы;

- объекты торговли.