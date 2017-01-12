12 января 2017, 16:59

Трамвайную линию на Московском шоссе построят к 1 марта 2018 г.

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Подрядчик, которого планируют выбрать 6 февраля, должен будет построить трамвайные пути от Ташкентской до диспетчерского пункта у стадиона «Самара-Арена» не позднее 1 марта 2018 г. Все работы оценены в 741,063 млн рублей (максимальная цена).

За эти деньги сразу после подписания контракта подрядчик должен в течение трех месяцев разработать рабочую документации, со второго месяца начать подготовительные, а затем и строительно-монтажные работы. На последние отводится 10,5 месяцев.

В списке работ, говорится в документации к электронному аукциону, прокладка сетей водоотведения, канализации, связи и освещения, снос строений, сооружений (30 металлических гаражей и кирпичных нежилых строений) и зеленых насаждений (100 деревьев), устройство трамвайного полотна на повороте с ул. Ташкентской на Московское шоссе, вдоль Московского шоссе и на разворотном кольце, установка остановочных павильонов, устройство тротуаров, озеленение и др. работы.

В сентябре прошлого года ООО «Самаратрансстрой» выбрали подрядчиком строительства путепровода тоннельного типа на пересечении новых трамвайных путей с ул. Дальней. За 236 млн рублей компания должна построить тоннель к 1 октября 2017 г.

В ноябре 2016 г. был объявлен аукцион по строительству трамвайной линии вдоль Московского шоссе стоимостью 841,2 млн рублей. Подрядчика собирались выбрать в декабре. Сроки сдачи линии назывались другие - к 31 декабря 2017 г.

Но в день выбора подрядчика выяснилось, что проект строительства отправили на экспертизу. И после этого из него "были убраны физические объемы, изменены материалы, и сметная стоимость снизилась до 740 млн рублей. Из-за того, что понижение стоимости составило более 10%, мы вынуждены были внести изменения в техническое задание", - сообщал Интерфакс со ссылкой на заказчика - городской департамент градостроительства.

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Теги: трамвайные пути от Ташкентской до диспетчерского пункта у стадиона «Самара-Арена», аукцион

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