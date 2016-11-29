Сегодня, 15:02

В Самаре хотят создать реестр публичных слушаний

Представители регионального отделения ОНФ предложили губернатору Николаю Меркушкину создать региональный электронный реестр всех публичных слушаний по вопросам градостроительной политики. В нем должен размещаться полный цикл информации о ходе слушаний, от анонсов до заключений.

Всего активисты направили властям 26 предложений по улучшению качества жизни самарцев.

Также предложено организовать работу с письмами и заявлениями по принципу «единого окна» - создать пункты приема обращений в любом органе исполнительной власти.

Кроме того, общественники предложили предусмотреть опережающее развитие объектов социальной инфраструктуры: образовательных учреждений, детских садов, спортивных сооружений в новых микрорайонах, а также в местах новостроек.

Для обустройства игровых и спортивных площадок на пришкольных участках и в жилых кварталах общественники намерены совместно с муниципалитетом сформировать паспорта дворов.

Теги: онф, предложение

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